Tunceli'de düzenlenecek 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali için gerekli tedbirler alındı - Son Dakika
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Tunceli'de düzenlenecek 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali için gerekli tedbirler alındı

19.07.2022 16:42
Tunceli'de düzenlenecek 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali için gerekli tedbirler alındı

Tunceli Valiliği, 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali dolayısıyla gereken tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Tunceli Valiliği, 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali dolayısıyla gereken tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte düzenlenecek olan festivalin huzur ve güven ortamında gerçeklemesinin amaçlandığı belirtildi.

Bu kapsamda ilgili mevzuat çerçevesinde çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Grup İsyan Ateşi ve Grup Yorum isimli müzik gruplarının il sınırları içerisinde toplu veya bireysel olarak düzenleyeceği konser, müzik dinletisi adı altında gerçekleştireceği her türlü etkinliğe 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi kapsamında müsaade edilmemesine karar verilmiştir. Ayrıca festival programı dahilinde ilimiz Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'ndan Kışla Meydanı istikametine doğru yapılmak istenilen yürüyüş, bu güzergah 2022 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Güzergah Planı içerisinde yer almadığından uygun görülmemiştir."

Açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde 4 gün boyunca sürecek festival programlarının geri kalan kısımlarında herhangi bir kısıtlamaya gidilmediği ve halkın huzur ve güvenliği için festival süresince gereken tüm tedbirlerin Valilikçe alındığı aktarıldı.

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Kaynak: AA

Tunceli Valiliği, İsyan Ateşi, Grup Yorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de düzenlenecek 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali için gerekli tedbirler alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de düzenlenecek 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali için gerekli tedbirler alındı - Son Dakika
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