Tunceli'de "Ebeveyn Okulu"kursu

Tunceli'de başlatılan "Ebeveyn Okulu" kursunun ilki tamamlandı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocuk yetiştirmede temel beceriler eğitimi kapsamında "Ebeveyn Okulu" kurs eğitimlerine başladığı belirtildi. Müdürlüğün, eğitim ve danışmanlık birimi, aile eğitim programı kapsamında merkez İnönü Mahallesi TOKİ evlerinde ikamet eden ailelere yönelik açtığı ve bir ay süren kursun ilki ebeveynlere katılım belgesi verilmesiyle tamamlandı.



Ebeveyn Okulu Kursu kapsamında 'Çocuk Yetiştirmede Temel Beceriler Eğitimi' verildiğini belirten İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, "Bir ay süren kurs süresince eğitim programı dahilinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz uzman meslek elemanları tarafından ebeveynlerimize 'Aile Kavramı, Aile İçi İletişim, Etkili ve Yetkin Ebeveynlik, Çocuk Yetiştirmede Güncel Konular, Davranış Problemleri, Çocuk Hakları, Okul Aile İlişkileri' konularında eğitimler verildi" dedi.



Eğitimlerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile işbirliği halinde düzenlendiğini dile getiren Bildirici, " İlimizin en dezavantajlı konumunda olan İnönü Mahallesi'nde ailelerimizin sorun çözme becerilerini geliştirmek ve aile içi iletişimi güçlendirmek üzere kursu düzenledik. Dünyanın en zor işi çocuk yetiştirmek deriz ya, biz de çocuklarımızla büyüyoruz aslında. Çocuklarımızla yaşadığımız sorunlarda çoğu zaman nasıl davranacağımızı bilmediğimiz, çaresiz kaldığımız ya da sorunlarını çözemediğimiz zamanlar oluyor. Çocuklarımızın sağlıklı bir kişilik geliştirmelerini sağlayarak var olan sorunlara yaklaşım biçimleri hakkında ailelerimize ebeveynlik becerilerini geliştirerek çocuk ve ailesi arasındaki ilişkiyi güçlendirmek üzere bu tür eğitimlerimize ağırlık vereceğiz" diye konuştu.



Eğitimlerle, ebeveynlerin çocuk yetiştirirken karşılaşabilecekleri problemleri çözmelerini sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Bildirici, Sağlıklı ailelerin inşa edilmesi için ebeveynlerin ve çocukların her türlü risk durumuna karşı güçlendirilmelerinin büyük önem arz ettiğini aktardı. - TUNCELİ