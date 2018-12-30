Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Eğitime Kar Engeli

Tunceli'de Eğitime Kar Engeli

41 dakika önce

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Tunceli'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kent merkezinde etkili olan kar yağışının yarın gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi.

Yağışla beraber buzlanma hadisesinin de görülebileceği duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Tunceli genelinde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 31 Aralık 2018 Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir."

Açıklamada, kamuda görevli hamile ve engeli çalışanların da bu tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:17 Kaynak: AA

Tunceli, Güncel
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