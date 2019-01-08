Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Eğitime Kar Engeli

Tunceli'de Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Tunceli Valiliği yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 4 ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Tunceli'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Tunceli Valiliği yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 4 ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarısının yapıldığı belirtildi.

Vatandaşların ve öğrencilerin sıkıntı ve mağduriyet yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Nazımiye, Pülümür, Ovacık ve Mazgirt ilçemizde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 09 Ocak 2019 Çarşamba günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir."

Açıklamada, kamuda görevli hamileler ile engelli çalışanların da belirtilen tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:58 Kaynak: AA

Pülümür, Tunceli Valiliği, Güncel
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