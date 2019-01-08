Tunceli'de Eğitime Kar Engeli

Tunceli Valiliği
yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 4 ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarısının yapıldığı belirtildi.
Vatandaşların ve öğrencilerin sıkıntı ve mağduriyet yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Nazımiye, Pülümür
, Ovacık
ve Mazgirt
ilçemizde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 09 Ocak 2019 Çarşamba
günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir."
Açıklamada, kamuda görevli hamileler ile engelli çalışanların da belirtilen tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.