Tunceli'de eğitime kar engeli - Son Dakika

Tunceli'nin Ovacık ve Pertek ilçelerindeki bazı okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim yapılamayacak.

Kent genelinde dün gece yarısından sonra etkili olan ve aralıklarla etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Bu nedenle Ovacık ilçesinde Yeşilyazı Hoca Ahmet Yesevi Yatılı Bölge Ortaokulu haricindeki tüm eğitim kurumları ile Pertek ilçesine bağlı Pınarlar köyündeki taşımalı eğitime yarın ara verildi.