Tunceli'de eğitime kar engeli - Son Dakika

Tunceli'de eğitime kar engeli
7 saat önce
Tunceli'nin Ovacık ve Pertek ilçelerindeki bazı okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim yapılamayacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:34 Kaynak: AA
Tunceli'nin Ovacık ve Pertek ilçelerindeki bazı okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim yapılamayacak.
Kent genelinde dün gece yarısından sonra etkili olan ve aralıklarla etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Bu nedenle Ovacık ilçesinde Yeşilyazı Hoca Ahmet Yesevi Yatılı Bölge Ortaokulu haricindeki tüm eğitim kurumları ile Pertek ilçesine bağlı Pınarlar köyündeki taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Son Dakika İstanbul'da kar kalınlığı ortalama 5 cm bekleniyor İki ilde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi Kar yağışı etkisini göstermeye başladı! Tatil haberleri peş peşe geldi Meteoroloji uzmanı: İstanbul için beklenen kar yağışında ortalama 5 cm kar göreceğiz