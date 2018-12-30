Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Eğitime Kar Tatili

Tunceli'de Eğitime Kar Tatili

43 dakika önce

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 7 ilçesinde 31 Aralık günü eğitime bir gün ara verilirken, hamile ve engellilere idari izin verildi.

Tunceli'de Eğitime Kar Tatili, System.String[]
TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 7 ilçesinde 31 Aralık günü eğitime bir gün ara verilirken, hamile ve engellilere idari izin verildi.

Tunceli kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, tedbir amaçlı okulların 1 gün süreyle eğiteme ara verildiği belirtilerek, açıklamada, şöyle denildi:

" Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın için yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Tunceli genelinde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; 31 Aralık 2018 Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engeli olan çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır" - Tunceli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:09 Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aralık, Tunceli, Güncel
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