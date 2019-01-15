Tunceli'de Eğitime Kar Tatili

Tunceli'de eğitime kar tatiliTUNCELİ - Tunceli merkez ve 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Tunceli'de eğitime kar tatili



TUNCELİ - Tunceli merkez ve 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada;"Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 16 Ocak 2019 Çarşamba Günü Tunceli-Merkez,Pülümür,Nazımiye,Ovacık ilçelerimizde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir.Engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır"denildi.

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