Tunceli'de Eğitime Kar Tatili
30 dakika önce
Tunceli merkez ve 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Tunceli
merkez ve 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 16 Ocak 2019 Çarşamba
günü Tunceli merkez, Pülümür
, Nazımiye, Ovacık
ilçelerimizde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi. - TUNCELİ
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:19 Kaynak: İHA
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