Tunceli'de eğlence mekanlarına "yüksek sesle müzik yayını yapmayın" uyarısı - Son Dakika

Tunceli'de eğlence mekanlarına "yüksek sesle müzik yayını yapmayın" uyarısı
Tunceli'de eğlence mekanlarında belirlenen değerin üzerinde sesle müzik yayını yapan işletmelere cezai işlem uygulanacağı bildirildi.
Tunceli'de eğlence mekanlarında belirlenen değerin üzerinde sesle müzik yayını yapan işletmelere cezai işlem uygulanacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında eğlence mekanlarına yönelik gürültü denetimlerinin İl Emniyet Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince rutin olarak yaz boyunca yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, bu uygulamalarda ilgili kanunda belirlenen desibel düzeyinin üzerinde müzik yayını yapan işletmelere cezai işlem uygulanacağı aktarılarak, işletme sahiplerinden kurallara uymaları istendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:57 Kaynak: AA
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