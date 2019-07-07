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Tunceli'de ekipler yaralı çoban için seferber oldu

1 saat önce

Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'nda koyun otlattığı sırada silahının kazayla ateş alması sonucu yaralanan Afgan uyruklu çoban, AFAD, UMKE ekipleri ve gönüllü vatandaşların çabası ile hastaneye ulaştırıldı.

Tunceli'de ekipler yaralı çoban için seferber oldu, System.String[]
Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'nda koyun otlattığı sırada silahının kazayla ateş alması sonucu yaralanan Afgan uyruklu çoban, AFAD, UMKE ekipleri ve gönüllü vatandaşların çabası ile hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Havaçor Vadisi mevkisindeki Ganigastik Yaylası'nda çobanlık yapan 20 yaşındaki Afgan uyruklu Ramazan Amahe'nin, koyun otlattığı sırada yanında taşıdığı silahı kazayla ateş aldı.

Çobanı yerde yaralı halde gören yaylacılar, durumu jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi.
Harekete geçen AFAD, UMKE ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 20 kişilik ekip, dün gece ve bu sabah saatlerinde 3 bin rakımdaki Ganigastik Yaylası'na tırmanış gerçekleştirdi.

Sol ayağından yaralı olan çobana ilk müdahaleyi yaylada yapan ekipler, daha sonra eşek yardımıyla çobanı dağdan ilçeye indirdi.

Yirmi kilometrelik yolu eşek sırtında inen yaralı çoban, Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:14 Kaynak: AA
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, AFAD, Güncel
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