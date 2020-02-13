Tunceli'de elektrik dağıtım görevlilerinin karda zorlu çalışması - Son Dakika
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Tunceli'de elektrik dağıtım görevlilerinin karda zorlu çalışması

6 saat önce

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesindeki köylere enerji sağlayan 2 ağaç direği, olumsuz hava şartları nedeniyle kırılınca, elektrik dağıtım şirketi ekipleri, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede yeni direkleri halatla 1 kilometre çekerek yerine ulaştırdı.

Tunceli'de elektrik dağıtım görevlilerinin karda zorlu çalışması, System.String[]

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesindeki köylere enerji sağlayan 2 ağaç direği, olumsuz hava şartları nedeniyle kırılınca, elektrik dağıtım şirketi ekipleri, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede yeni direkleri halatla 1 kilometre çekerek yerine ulaştırdı.

Pülümür'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, enerji kesintilerine de neden oldu. Pülümür ilçesine bağlı Sağlamtaş ile Kabadal köylerine enerji sağlayan 2 ağaç direk, olumsuz hava şartları nedeniyle kırıldı. Direklerin kırılması bölgede enerji kesintisine neden oldu. Elektrik dağıtım şirketi görevlileri, kırılan 2 direğinin yerine yenilerinin yerleştirilmesi için çalışma başlattı. Kar kalınlığının 1 metreyi ulaştığı bölgede araçla gidemeyen görevliler, her birinin ağırlığı 400 kilo olan ağaç direkleri halatla 1 kilometre çekerek, yeni yerlerine yerleştirdi. Direklerin yerlerine yerleşmesiyle bölgeye enerji yeniden verildi. Ekiplerin zorlu mücadeleleri ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Pülümür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:01 Kaynak: DHA
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