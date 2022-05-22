TUNCELİ'DE 'EREN ABLUKA-7 OPERASYONU'NDA 10 SIĞINAK İMHA EDİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

TUNCELİ'DE 'EREN ABLUKA-7 OPERASYONU'NDA 10 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

22.05.2022 17:01

TUNCELİ'de 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı 10 sığınak içindeki malzemelerle imha edildi.

TUNCELİ'de 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı 10 sığınak içindeki malzemelerle imha edildi.

Tunceli'de, 28 Nisan 2022 tarihinde başlatılan 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' 622 personel, 40 operasyonel timle devam ediyor. Ovacık ilçesi kırsalında yapılan arama-tarama faaliyetinde teröristlerin kullandığı 10 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 25 kilo amonyum nitrat, 50 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği için kumanda, 50 EYP düzenek kablosu, 8 pil bloğu, 3 ampermetre, 1 cep telefonu ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, sığınaklar diğer malzemelerle imha edildi.

TUNCELİ'DE 'EREN ABLUKA-7 OPERASYONU'NDA 10 SIĞINAK İMHA EDİLDİ
TUNCELİ'DE 'EREN ABLUKA-7 OPERASYONU'NDA 10 SIĞINAK İMHA EDİLDİ
TUNCELİ'DE 'EREN ABLUKA-7 OPERASYONU'NDA 10 SIĞINAK İMHA EDİLDİ
TUNCELİ'DE 'EREN ABLUKA-7 OPERASYONU'NDA 10 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

YORUMLAR
500
Tunceli'de 10 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi Tunceli'de 10 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi ANKARA Eren Abluka 12 Şehit Uzman Çavuş Abdullan Akdeniz Operasyonu ANKARA Eren Abluka 12 Şehit Uzman Çavuş Abdullan Akdeniz Operasyonu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUNCELİ'DE 'EREN ABLUKA-7 OPERASYONU'NDA 10 SIĞINAK İMHA EDİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
18:29 Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidiyor! 15 yılın ardından Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret
18:10 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan son firari sanık Esenyurt'ta yakalandı
18:06 Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı
17:52 Şov yapayım derken elini aslana kaptırdı! Olaya şahit olanlar büyük korku yaşadı
17:44 Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır
17:42 Türkiye'nin iadesini istediği isimlere Finlandiya'dan ret: Masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmez
17:32 Okan Buruk'tan çok net Galatasaray sözleri: Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum
17:07 Beşiktaş'ta Vida ile yollar ayrıldı! Hırvat savunmacının eşinden veda paylaşımı
16:41 Genç kadının itirafı akıllara durgunluk verdi: Kocam hem beni hem de arkadaşımı hamile bırakmak için cinsel ilişkiye giriyor
16:34 Anketlerde partisi üçüncü sırada çıkan Meral Akşener 2023 hedefini açıkladı: İstanbul'da da Türkiye'de de birinci parti olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 18:48:07. #1.13#
SON DAKİKA: TUNCELİ'DE 'EREN ABLUKA-7 OPERASYONU'NDA 10 SIĞINAK İMHA EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement