Tunceli'de Eren-Abluka7 operasyonunda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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Tunceli'de Eren-Abluka7 operasyonunda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

04.06.2022 10:07
Tunceli'de Eren-Abluka7 operasyonunda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de devam eden Eren-Abluka 7 operasyonu çerçevesinde Pülümür ilçesi kırsalında 1 sığınak içerisinde ve toprağa gömülü halde silah ile yaşam malzemesi bulundu.

Tunceli'de devam eden Eren-Abluka 7 operasyonu çerçevesinde Pülümür ilçesi kırsalında 1 sığınak içerisinde ve toprağa gömülü halde silah ile yaşam malzemesi bulundu.

Konuya ilişkin Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eren-Abluka7 operasyonu çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli-Pülümür kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyonda 1 sığınak içerisinde ve toprağa gömülü vaziyette 3 G3 piyade tüfeği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 8 el bombası, 12 el bombası fünyesi, 3 RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 RPG-7B sevk fişeği, bin kalaşnikof mühimmatı, 1 bombaatar mühimmatı, 1 M-16 şarjörü, 5 Kalaşnikof şarjörü, 3 EYP anahtar sistemi, 2 akü, 3 dinamo, 6 el telsizi, 1 lazer hedef noktalayıcı, 1 el dürbünü, 1 radyo, 1 dikiş makinesi, 12 büyük tüp, 2 küçük tüp, 20 battaniye, 50 kilogram peynir, 20 kilogram zeytin, 18 litre yağ, 200 metre sera naylonu, 100 metre jiletli tel, 1 soba, 11 takım kıyafet, 1 banyo kazanı, 1 tüplü ocak, 1 ekmek sacı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ

Tunceli'de Eren-Abluka7 operasyonunda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Tunceli'de Eren-Abluka7 operasyonunda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Tunceli'de Eren-Abluka7 operasyonunda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, Pülümür, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de Eren-Abluka7 operasyonunda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

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