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Tunceli'de 'Eren Kış-23 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika

Tunceli'de 'Eren Kış-23 Operasyonu' başlatıldı

12.02.2022 16:17
Tunceli'de 'Eren Kış-23 Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla 'Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu başlatıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla 'Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bölgede barınan teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur ile güven ortamını pekiştirmek amacıyla Tunceli'de, Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1062 personel görev aldı. Ayrıca, Diyarbakır'da dün başlayan Eren Kış-22 operasyonu kapsamında, birlikleri yerinde denetleyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bugün de Tunceli'ye geçerek, bölgede başlatılan Eren Kış-23 operasyonu hakkında, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ile birlikte, yerinde bilgi aldı ve komandolarla bir araya gelerek, onlara moral verdi.Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.


Tunceli'de 'Eren Kış-23 Operasyonu' başlatıldı
Tunceli'de 'Eren Kış-23 Operasyonu' başlatıldı
Tunceli'de 'Eren Kış-23 Operasyonu' başlatıldı
Tunceli'de 'Eren Kış-23 Operasyonu' başlatıldı
Tunceli'de 'Eren Kış-23 Operasyonu' başlatıldı
Tunceli'de 'Eren Kış-23 Operasyonu' başlatıldı
Tunceli'de 'Eren Kış-23 Operasyonu' başlatıldı
Tunceli'de 'Eren Kış-23 Operasyonu' başlatıldı
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Astsubay, Jandarma, Tunceli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de 'Eren Kış-23 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de 'Eren Kış-23 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika
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