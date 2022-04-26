Tunceli'de 'Eren Kış- 23' operasyonunda 2 sığınak imha edildi - Son Dakika
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Tunceli'de 'Eren Kış- 23' operasyonunda 2 sığınak imha edildi

26.04.2022 21:58
Tunceli'de 'Eren Kış- 23' operasyonunda 2 sığınak imha edildi

TUNCELİ'de, İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen 'Eren Kış- 23 Mercan Dağları' operasyonunda teröristlerin kullandığı 2 sığınak, içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.

TUNCELİ'de, İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen 'Eren Kış- 23 Mercan Dağları' operasyonunda teröristlerin kullandığı 2 sığınak, içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.

Tunceli'de, İl Jandarma Komutanlığı'nca 12 Şubat'ta, 1062 güvenlik personeliyle başlatılan 'Eren Kış- 23 Mercan Dağları' operasyonu sürüyor. Yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde Hozat ilçesi kırsalında teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. İçinde çok sayıda yaşam malzemesi bulunan sığınaklar imha edildi.


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Son dakika haberi | Tunceli'de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi Son dakika haberi | Tunceli'de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi Tunceli'de teröristlerin kullandığı belirlenen iki sığınak imha edildi Tunceli'de teröristlerin kullandığı belirlenen iki sığınak imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de 'Eren Kış- 23' operasyonunda 2 sığınak imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de 'Eren Kış- 23' operasyonunda 2 sığınak imha edildi - Son Dakika
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