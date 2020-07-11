Tunceli'de, etçil 'Çağaboğan' çekirgesi görüldü - Son Dakika

Tunceli'de, etçil 'Çağaboğan' çekirgesi görüldü

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde etçil olmasıyla bilinen bilimsel adı 'Saga Ephippigera' olan 'Çağaboğan' çekirge türü görüldü.

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde etçil olmasıyla bilinen bilimsel adı 'Saga Ephippigera' olan 'Çağaboğan' çekirge türü görüldü.

Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde yaşayan Fatih Karakaya, etçil olmasıyla bilinen 'Çağaboğan' çekirge türünü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Küçük böcek türleriyle beslenen, zaman zaman kendi türündeki küçük çekirgeleri de yiyen Çağaboğan çekirgesini görüntüleyen Fatih Karakaya, "Köy yakınlarında arkadaşlarla gezdiğimiz sırada renkli bir böcek gözüme ilişti. Yaklaştığımda dev bir çekirge olduğunu fark ettim. Büyüklükleri ve renkli yapılarıyla çok ilgi çekiyorlar. Ben de bu çekirgeyi görünce cep telefonumun kamerasıyla görüntüledim. Daha sonra yaptığım araştırma etçil olan ve böcek yiyerek beslenen Çağaboğan çekirgesi olduğunu öğrendim" dedi.

Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı


Çemişgezek, Karakaya, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de, etçil 'Çağaboğan' çekirgesi görüldü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:13 Alper Potuk fena patladı: Terbiyesizliklerin ulaştığı nokta haddini aştı 21:51 Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi 21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 19:43 Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 19:18 2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:42 Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:14 Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Alper Potuk fena patladı: Terbiyesizliklerin ulaştığı nokta haddini aştı
22:13
Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi
21:51
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
19:18
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
18:25
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 22:51:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunceli'de, etçil 'Çağaboğan' çekirgesi görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]