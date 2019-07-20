Son Dakika Haberleri: Tunceli'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten 3'ünün PKK, 2'sinin Terörden Arananlar Listesi'nde...
Son Dakika Güncel Haber

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten 3'ünün PKK, 2'sinin Terörden Arananlar Listesi'nde...

1 saat önce

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten 3'ünün PKK, 2'sinin Terörden Arananlar Listesi'nde bulunan MLKP terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten 3'ünün PKK, 2'sinin Terörden Arananlar Listesi'nde..., System.String[]
Tunceli'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten 3'ünün PKK, 2'sinin Terörden Arananlar Listesi'nde bulunan MLKP terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.
Tunceli, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK'ya büyük darbe: 6 ayda 859 sığınak imha edildi Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 terörist, MLKP'nin Türkiye sorumluları çıktı Çevre kirliliğine dikkat çekmek için atıklarla dolaştılar Atatürk'ün 89 yıl önceki görüntüleri yeniden gündem oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 14:39:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten 3'ünün PKK, 2'sinin Terörden Arananlar Listesi'nde...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]