Tunceli'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten 3'ünün PKK, 2'sinin Terörden Arananlar Listesi'nde...
1 saat önce
Tunceli'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten 3'ünün PKK, 2'sinin Terörden Arananlar Listesi'nde bulunan MLKP terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.
Tunceli Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:46 Kaynak: AA
'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten 3'ünün PKK
, 2'sinin Terörden Arananlar Listesi'nde bulunan MLKP terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.
PKK'ya büyük darbe: 6 ayda 859 sığınak imha edildi Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 terörist, MLKP'nin Türkiye sorumluları çıktı Çevre kirliliğine dikkat çekmek için atıklarla dolaştılar Atatürk'ün 89 yıl önceki görüntüleri yeniden gündem oldu!