Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca dün başlatılan operasyonda bir terörist daha etkisiz hale getirildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca dün başlatılan operasyonda bir terörist daha etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca dün "Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda bugün bir terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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