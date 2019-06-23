Son Dakika Haberleri: Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi
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Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi

3 dakika önce

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca dün başlatılan operasyonda bir terörist daha etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi, System.String[]
Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca dün başlatılan operasyonda bir terörist daha etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca dün "Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu" başlatıldı.
Operasyonda bugün bir terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.
Bölgedeki operasyonlar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:15 Kaynak: AA
Jandarma, Tunceli, Güncel
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