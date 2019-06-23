Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi
1 saat önce
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli merkez kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:25 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli
merkez kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3'e yükseldi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli'nin merkez kırsalında İl Jandarma
Komutanlığınca dün başlatılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bugün devam eden Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel - 365 operasyonunda, 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.
(Emin Kuvat/İHA)
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