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Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 oldu

3 dakika önce

Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 olduTUNCELİ - Tunceli'de eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik dünden itibaren devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 olduğu bildirdi.

Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 oldu
TUNCELİ - Tunceli'de eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik dünden itibaren devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 olduğu bildirdi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında 22 Haziran 2019 günü 2 teröristin silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Bölgede devam eden operasyonda bugün de 1 terörist daha etkisiz hale getirilerek toplamda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Bölgede operasyonun devam ettiğini de aktaran valilik terörist unsurların bulunarak etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.
Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 oldu
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:45 Kaynak: İHA
operasyon, tunceli, 3. Sayfa
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