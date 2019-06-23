Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 oldu
3 dakika önce
Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 olduTUNCELİ - Tunceli'de eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik dünden itibaren devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 olduğu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:45 Kaynak: İHA
Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 oldu
TUNCELİ - Tunceli'de eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik dünden itibaren devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 olduğu bildirdi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında 22 Haziran 2019 günü 2 teröristin silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Bölgede devam eden operasyonda bugün de 1 terörist daha etkisiz hale getirilerek toplamda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Bölgede operasyonun devam ettiğini de aktaran valilik terörist unsurların bulunarak etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.
Ayının uçurumdan ittiği dağcıyı jandarma böyle kurtardı!
50 yıla hapis cezası bulunan çete lideri yakalandı, gazetecilere tehdit savurdu!
Ücretsiz kartıyla midibüse binmeye çalışan engelli öğretmen, sürücü tarafından darp edildi
Kız kardeşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği şahsı bıçakla yaraladı