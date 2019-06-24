Son Dakika Haberleri: Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristler, 'turuncu' ve 'gri' kategoride
Son Dakika Güncel Haber

Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristler, 'turuncu' ve 'gri' kategoride

10 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca son 2 günde Tunceli'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar listesi'nde 'turuncu', 3'ünün de 'gri' kategoride olduğu açıklandı.

Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristler, 'turuncu' ve 'gri' kategoride, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca son 2 günde Tunceli'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar listesi'nde 'turuncu', 3'ünün de 'gri' kategoride olduğu açıklandı.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince iç güvenlik kapsamında, merkez kırsalında yapılan operasyonda, 4 terörist etkisiz hale getirildi. 'Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar listesi'nde 'turuncu' kategoride yer alan, sözde dersim saha eyalet YPS sorumlusu, 'Hakkı Çemişgezek' kod adlı Cihan Çelebi olduğu ve 600 bin TL ödülle arandığı belirtildi.
Operasyonda etkisiz hale getirilen diğer teröristler; sözde batı cephe YPS sorumlusu, 'Sidar' kod adlı Mazlum Atar, sözde dersim eyalet YPS gücünde, 'Adnan Piro' kod adlı Mahmut Alınbay ve sözde dersim saha basın sorumlusu 'Rızgar' kod adlı Abdulkerim Avras'ın ise 'gri' kategoride yer aldığı ve 300 bin TL ödülle arandığı kaydedildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:39 Kaynak: DHA
Jandarma, Tunceli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terhisine 5 gün kala şehit düştü Şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan Ekrem İmamoğlu yorumu: Meşrebime birebir uyuyor Osman Kavala savunma yaptı: Gezi iddianamesi fantastik bir kurgudur Gezi davası başladı! Sanıklar kim, niçin yargılanıyor?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 14:49:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristler, 'turuncu' ve 'gri' kategoride
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]