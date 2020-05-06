Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerden 1 M-16 ile 2 kalaşnikof ele geçirildi - Son Dakika

Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerden 1 M-16 ile 2 kalaşnikof ele geçirildi

Tunceli'nin Ovacık kırsalında, etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1 M16 ile 2 kalaşnikof silah ele geçirildiği bildirildi.

Tunceli'nin Ovacık kırsalında, etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1 M16 ile 2 kalaşnikof silah ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli Ovacık Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden Operasyonunda' BTÖ mensuplarıyla sağlanan sıcak temas neticesinde, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. 1 M-16 Piyade Tüfeği, 2 Kalaşnikof Piyade Tüfeği ve çok miktarda malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada terörist unsurların bulunması ve etkisiz hale getirilmesi için çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi. - TUNCELİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu

Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı

45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı

Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı

Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum

Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz

Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik

Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı

Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi