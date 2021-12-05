PKK'ya Eren Darbesi - Son Dakika

TSK tarafından bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Eren Operasyonları kararlılıkla sürüyor.

Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları kapsamında, Tunceli- Ovacık ilçesi kırsalında, bir mağaraya operasyon düzenlenmiş 9 terörist etkisiz hale getirilmişti

Teröristlerden 3'ünün Turuncu, 2'sinin ise Gri kategoride olduğu belirlenmişti. O teröristlerin kimlikleri de belli oldu.

Buna göre Turuncu kategoride yer alan teröristlerden birinin 1 milyon liraya kadar ödülle "aranan Munzur kod adlı Cihan Söylemez, birinin Veroz kod adlı Çağla Yeleser diğerinin ise Jinda Jin kod adlı Mihriban Ata olduğu tespit edildi. Gri kategoride yer alan ve 500 bin liraya kadar ödülle aranan "teröristlerin ise Nuda Karker kod adlı Güldane Karaer ile Rojin Adıyaman kod adlı Hasret Ülger olduğu belirlendi.

Öte yandan, etkisiz hale getirilen 9 teröristin, özellikle 2015-2016 yılları arasında Tunceli Ovacık ve Hozat ilçelerinde yol kesme, araç yakma, kamu kurum kuruluşlarına ait binalar ile güvenlik güçlerine ait bina tesis ve araçlara yönelik birçok terör eylemini gerçekleştirdikleri öğrenildi.