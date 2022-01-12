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Ev hanımları kış mevsimini bağlama çalmayı öğrenerek geçiriyor - Son Dakika

Ev hanımları kış mevsimini bağlama çalmayı öğrenerek geçiriyor

12.01.2022 11:19

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaşayan kadınlar, haftanın iki günü katıldıkları bağlama kursu sayesinde stres atıyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaşayan kadınlar, haftanın iki günü katıldıkları bağlama kursu sayesinde stres atıyor.

Çevresini saran Munzur ile Mercan dağları ve meşe ormanları arasında kurulu Ovacık'ta, çetin geçen kış şartları ev hanımlarının da hayatına etki ediyor.

Yazın tarlada çalışan kadınlar, kar yağışının etkili olduğu aralık ayından itibaren günlük yaşamlarını genellikle ev ortamında geçiriyor.

Soğuk hava ve kar nedeniyle sosyal aktivitelerin sınırlı olduğu ilçede, Ovacık Belediyesi koordinesinde yaklaşık 2 ay önce kadınlara yönelik bağlama kursu açıldı.

Kursa kayıt yaptırarak bu sayede müzikle tanışan 40 yaş üzeri 15 kadın, evdeki işlerinden arta kalan zamanlarını maharetli elleriyle nota öğrenmeye ayırıyor.

Haftanın iki günü Pulur Mahallesi'ndeki belediye binasına gelen kadınlar, müzik öğretmeni Şiar Eroğlu'nun verdiği derslerle bağlama çalmayı öğreniyor.

Ünlü halk ozanlarının türkülerini çalıyorlar

Bağlama tellerine dokunarak stresini üzerlerinden atan kadınlar, Aşık Veysel, Mahsuni Şerif, Pir Sultan Abdal ve Neşet Ertaş gibi çok sayıda halk ozanın türkülerini seslendiriyor.

Kurstaki başarılarıyla öğrenmenin yaşı olmadığını kanıtlayan kadınlar, çocuklarına örnek oluyor ve görenlerin takdirini topluyor.

Müzik öğretmeni Şiar Eroğlu, AA muhabirine, yaklaşık iki aydır kadınlara haftada toplam 4 saat bağlama kursu verdiğini söyledi.

Kadınların kısa sürede bağlama tutuşunu ve notaları öğrenerek iyi bir başarı elde ettiğini dile getiren Eroğlu, kursa 40 yaş üzeri kadınların katılım gösterdiğini belirtti.

"Kadınlar öğrenmenin yaşının olmadığını ispat etti"

Kadın kursiyerlerin birçok halk ozanına ait türküyü çalabildiğini ifade eden Eroğlu, "Kadınlar öğrenmenin yaşı olmadığını ispat ettiler. Biraz emek ve fırsat verildiğinde insanlar gerçekten bir şeyleri başarabiliyor." dedi.

Bağlama kursuna katılan kadınlardan Nurgül Ersoy Uç ise Ovacık'ın doğasıyla her mevsim güzel ve yaşanılabilir ilçe olduğunu aktardı.

Kursun kadınlar için "soluk" olduğunu anlatan Uç, şöyle konuştu:

"İlçedeki kadınlarla bir araya gelip bağlama kursu almak istediğimizi Belediye Başkanı'mıza ilettik. Belediye başkanı da sağ olsun bizim için bağlama, sınıf ve eğitmen gibi faktörleri sağladı. Yaklaşık 2 ayda epey bir yol aldık. Kadınlar bu arada kendine güvenlerini de görmüş ve sağlamış oldu."

Uç, kurs başlangıcında katılımcı kadınların bağlama tutuşunu bilmediğini ve şu an ise eser çalarak hayatlarına artı bir şey kattıklarını dile getirdi.

"Bağlama bizim için bir arkadaş"

Müzik ve müzik aletlerinin kendisi için çok ayrı önemi olduğuna işaret eden Uç, "Yöremizde insanlar bağlamayla bir aidiyet duygusu yaşar. Neredeyse her evde bir bağlama duvara asılıdır. Bağlama bizim için bir arkadaş, müzik aletimiz ve onu bir yere vurmak bizi incitiyor." diye konuştu.

Kursiyer Eylem Çimen de kursa ilk başladıkları zamana göre şu an kendilerini çok geliştirdiklerini, eserler çalabildiklerini vurguladı.

Çimen, öğrenmenin yaşının olmadığını belirterek, "Ben isterdim ki keşke biraz daha erken başlasaydım. Bizim için farklılık oluyor ve en azından evden çıkmış oluyoruz. Kendimize ait bir şeyi yapmış ve kadınlarla vakit geçirmiş oluyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de son yıllarda ilçede bağlama çalan kadın sayısının azaldığını fark ettiklerini, bu nedenle kadınlara yönelik bağlama kursu açtıklarını söyledi.

Ev hanımları kış mevsimini bağlama çalmayı öğrenerek geçiriyor
Ev hanımları kış mevsimini bağlama çalmayı öğrenerek geçiriyor
Ev hanımları kış mevsimini bağlama çalmayı öğrenerek geçiriyor

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Hisarcık, Tunceli, Bağlama, Ovacık, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ev hanımları kış mevsimini bağlama çalmayı öğrenerek geçiriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ev hanımları kış mevsimini bağlama çalmayı öğrenerek geçiriyor - Son Dakika
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