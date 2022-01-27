Tunceli'de ev ve arabalar kara gömüldü - Son Dakika

Tunceli'de ev ve arabalar kara gömüldü

TUNCELİ Tunceli'de kar yağışının en etkili olduğu ilçelerden Pülümür'de araçlar ve evlerin birinci katları kardan kayboldu.

Tunceli'de hafta başından bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde yüzlerce köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının en etkili olduğu ilçelerden Pülümür'de de onlarca köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle ilçedeki araçlar ve evlerin birinci katları kardan gözükmezken, bir buçuk metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle vatandaşlar evlerinin yolunu bulmakta zorlandı.

Belediye ekipleri sokaklarda biriken karları temizlerken, vatandaşlar da kendi çabalarıyla evlerinin önünde biriken karları temizledi.