Tunceli'de evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Tunceli'de evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı

21.07.2022 20:38
Tunceli'de evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Tunceli'de evinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli'de evinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Moğultay Mahallesi'nde belirledikleri bir adrese operasyon düzenledi.

Evde aramaya yapan ekipler, 140 gram kubar esrar, 80 gram kenevir tohumu, 2 uyuşturucu madde içiminde kullanılan şerit folyo ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli F.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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