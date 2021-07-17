Tunceli'de eylem ve etkinlikler, 30 gün için izne bağlandı - Son Dakika

Tunceli Valiliği 'nce koronavirüs salgını ve yeni varyantlar sonrası artan bulaşıcılık riskini kontrol altına almak amacıyla 16 Temmuz- 14 Ağustos'ta yapılacak gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, oturma eylemi gibi etkinliklerin izne tabi tutulacağı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

TUNCELİ'de, koronavirüs nedeniyle kentte yapılması planlanan eylem ve etkinlikler, 30 gün süreyle izne bağlandı.

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