Tunceli'de eylem ve etkinlikler yasaklandı - Son Dakika

Tunceli'de tüm eylem ve etkinliklerin yedi gün süreyle mülki amirin iznine bağlanmasına karar verildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımızın izni dışında Tunceli sınırları içerisinde umuma açık alanlarda yapılması planlanan basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, afiş ve poster açma, meşale yakma/taşıma ve benzeri tüm eylem ve etkinliklerin 14.05.2022 günü saat 00.01 ile 20.05.2022 günü saat 23.59'a kadar 7 (yedi) gün süre ile mülki amirin iznine bağlanmasına karar verilmiştir" denildi. - TUNCELİ