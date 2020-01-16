Tunceli'de, eylem ve etkinliklere 15 gün yasak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de, eylem ve etkinliklere 15 gün yasak - Son Dakika

Tunceli'de, eylem ve etkinliklere 15 gün yasak

6 saat önce

TUNCELİ Valiliği'nce kent merkezi ve ilçelerinde 15 gün süreyle basın açıklaması, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi ile stant açma gibi tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.

Tunceli'de, eylem ve etkinliklere 15 gün yasak, System.String[]

TUNCELİ Valiliği'nce kent merkezi ve ilçelerinde 15 gün süreyle basın açıklaması, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi ile stant açma gibi tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.

Tunceli Valiliği tarafından alınan kararla kent genelinde yapılması planlanan eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı açıklandı. Konumu nedeniyle terör örgütleri PKK/KCK, MKP/HKO, TKP/ML-Konferans/TİKKA ve DHKP/C'nin kırsal alanda silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tek ilin Tunceli olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde sağlanan huzur ve güven ortamından rahatsızlık duyan müzahir kitlelerce günümüzde meydana gelen üzücü hadiseler çeşitli propaganda yöntemleriyle gerçeğe aykırı bir şekilde kullanıp kamuoyunun tepkisini ortaya çıkarmak ve bunu canlı tutmak amacıyla sık sık sokak eylemleri gerçekleştirmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu grupların, etkinliklerde son günlerde ilimizde meydana gelen asayişe müessir olaylar üzerinden kışkırtıcı eylem ve söylemlerle kişi, kurum ve kuruluşları hedef haline getirerek halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri ve toplum psikolojisinde infiale neden olacak şekilde algı oluşturmaya çalıştıkları bilinmektedir. Valilik ve kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içerisinde basın açıklaması, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, afiş, pankart asma, bildiri dağıtma, konferans gibi tüm eylem ve etkinlikler 16 Ocak 2020 günü saat 00.01 ile 30 Ocak 2020 gün saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."


Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:03 Kaynak: DHA
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