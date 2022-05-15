Tunceli'de EYP imha edildi - Son Dakika
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Tunceli'de EYP imha edildi

15.05.2022 15:22
Tunceli'de EYP imha edildi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde tespit edilen 1 adet EYP düzeneği imha edildi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde tespit edilen 1 adet EYP düzeneği imha edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli Çemişgezek ilçemiz kırsalında Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda; 1 adet EYP düzeneği tespit edilmiş, tespit edilen EYP düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerimizce imha edilmiştir. Arazi ve kırsal alanlarda tanımlanamayan cisim kablo, mühimmat vb. gören vatandaşlarımızın bu cisimlere dokunmadan güvenlik güçlerimize bilgi vermesi önem arz etmektedir" denildi. - TUNCELİ

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Çemişgezek, Jandarma, Tunceli, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de EYP imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de EYP imha edildi - Son Dakika
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