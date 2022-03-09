Siirt'te marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı - Son Dakika

Siirt'te marketlerde eş zamanlı fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Zabıta ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, zincir market şubelerinde etiket, fahiş fiyat ve sıvı yağ satışı denetimi yaptı.

Marketlerde sıvı yağ olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını inceleyen ekipler, ürünlerin fiyat değişimleri, etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını denetledi.