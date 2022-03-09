Siirt'te marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

09.03.2022 10:32
Siirt'te marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Siirt'te marketlerde eş zamanlı fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

Siirt'te marketlerde eş zamanlı fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Zabıta ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, zincir market şubelerinde etiket, fahiş fiyat ve sıvı yağ satışı denetimi yaptı.

Marketlerde sıvı yağ olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını inceleyen ekipler, ürünlerin fiyat değişimleri, etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını denetledi.

Siirt'te marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı
Siirt'te marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı
Siirt'te marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı
Siirt'te marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı
Siirt'te marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

YORUMLAR
500
Siirt'te marketlere eş zamanlı 'fiyat ve etiket' denetimi Siirt'te marketlere eş zamanlı 'fiyat ve etiket' denetimi Şanlıurfa'da fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 6 markete ceza Şanlıurfa'da fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 6 markete ceza

Tunceli, Ticaret, Zabıta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:52 Bir sıfır fazla yazınca, ihalede 56 bin liralık araç 1 milyona üstüne kaldı! Hemen iptalini istedi
12:49 Erdoğan, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar hakkında konuştu: Gerekli adımları atıyoruz
12:46 Serel Yereli şarkıcılığa soyundu! Jartiyer giyip klip çekti
12:36 İngiltere, "Biz cömert bir ülkeyiz" diyerek 300 Ukraynalı mülteci aldı
12:27 Rusya gizli belgeleri kamuoyuyla paylaştı: Operasyona başlamasaydık; Ukrayna Mart ayında Donbass'a saldıracaktı
12:08 Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan-Hazal Kaya tartışmasına gönderme: En iyi kadın oyuncu Ahmet Hakan!
12:06 Son bir hamburger yemek istediler: McDonalds Rusya'dan çekilme kararı alınca, önünde kuyruklar oluştu
12:00 Antalya'da korkunç cinayet: Zihinsel engelli adamı döverek öldürdüler! Eski eşi gözaltına alındı
11:59 MHK'nin maç vermediği hakemler listesine Ahmet Çakar'dan olay yorum: Şike mi, uyuşturucu mu, terör mü?
11:57 Savaşın 14. gününde ABD'den Montrö vurgusu: Türkiye güçlü adımlar attı ve savaş gemilerinin geçişini engelledi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 12:57:16. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement