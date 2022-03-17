Tunceli'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi - Son Dakika
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Tunceli'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi

17.03.2022 13:52
Tunceli'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi

Tunceli'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri devam ediyor.

Tunceli'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri devam ediyor.

Son dönemlerde artan fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı harekete geçen Tunceli İl Ticaret Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, zincir marketlerde denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, raf ve kasadaki fiyatların karşılaştırmasını yaparken marketlerin stok yapıp yapmadığına baktı. Fahiş fiyat ve stokçuluğun önlenmesine yönelik denetimlerde kentte bugüne kadar yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı kaydedildi.

Denetimlerin devam edeceği kaydedildi. - TUNCELİ

YORUMLAR
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Ardahan Valisi Hüseyin Öner, stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yaptı Ardahan Valisi Hüseyin Öner, stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yaptı Cumayeri'nde zabıta marketleri denetledi Cumayeri'nde zabıta marketleri denetledi

Ticaret, Tunceli, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi - Son Dakika
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