Tunceli'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Tunceli'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor

10.03.2022 13:39
Tunceli'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor

Tunceli'de fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik denetimler hız kesmeden sürüyor.

Tunceli'de fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik denetimler hız kesmeden sürüyor.

Son dönemlerde artan fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı harekete geçen Tunceli İl Ticaret Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, zincir marketlerde denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, raf ve kasadaki fiyatların karşılaştırmasını yaparken marketlerin stok yapıp yapmadığına baktı.

Ekiplerin kent genelindeki denetimlerinin devam edeceği kaydedildi. - TUNCELİ

YORUMLAR
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Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede? Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede? Siirt'te marketlerde denetim yapıldı Siirt'te marketlerde denetim yapıldı

Ticaret, Tunceli, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor - Son Dakika
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