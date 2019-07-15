Son Dakika Haberleri: Tunceli'de "geçici özel güvenlik bölgesi" uygulaması
Son Dakika Güncel Haber

Tunceli'de "geçici özel güvenlik bölgesi" uygulaması

4 saat önce

Tunceli il merkezi, Ovacık, Hozat, Pülümür ve Nazımiye ilçesi sınırlarında bulunan bazı alanların 1 Temmuz 2020 tarihine kadar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Tunceli'de
Tunceli il merkezi, Ovacık, Hozat, Pülümür ve Nazımiye ilçesi sınırlarında bulunan bazı alanların 1 Temmuz 2020 tarihine kadar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı belirtildi.
Tunceli il merkezi, Ovacık, Hozat, Pülümür ve Nazımiye ilçesi sınırlarında bulunan bazı alanların "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, "2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince 25.06.2019 ve 1207 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Temmuz 2020 tarihine kadar 29 bölgede 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Pülümür, Tunceli, Ovacık, Hozat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu Adana'da metil alkol zehirlenmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti İtalya'da Neo-Nazi operasyonu: Füze ele geçirildi Gaziantep'te acil serviste "menenjit" karantinası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 03:51:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de "geçici özel güvenlik bölgesi" uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]