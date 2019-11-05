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Son Dakika 3. Sayfa Tunceli' de 'Giysibank' projesi

Tunceli' de 'Giysibank' projesi

7 saat önce

Tunceli'de ihtiyaç sahiplerinin kıyafet ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla Türk Kızılay'ı tarafından 'Giysibank' projesi hayata geçirildi.

Tunceli' de 'Giysibank' projesi, System.String[]

Tunceli'de ihtiyaç sahiplerinin kıyafet ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla Türk Kızılay'ı tarafından 'Giysibank' projesi hayata geçirildi.


Türk Kızılay Derneği Tunceli Şubesi tarafından 'Giysibank' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında şube içerisine mağaza kuruldu. İhtiyaç sahiplerinin kıyafet ihtiyacını karşılaması için mağazaya Kızılay Genel Müdürlüğü ve bağışçılar tarafından temin edilen kıyafetler konuldu. Mağaza, yapılan törenle hizmete girdi. Açılış törenine kurum amirleri, STK temsilcileri, bağışçılar, Kızılay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.


Mağaza hakkında bilgi veren Türk Kızılay'ı Şube Başkanı Fatih Şabak, "İlimize yine bağışçılarımızın desteği ile bir Kızılay Butik Mağazası kazandırıyoruz. Mağazamızda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız mevsimine uygun ürünlerimizi mağaza sistemi şeklinde beğenerek alıp ihtiyaçlarını giderecekler. Her yaş gurubuna uygun olarak dizayn edilmiş olan mağazamız şehrimize hayırlı olsun. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren omuzlarımızda ki mukaddes yükün bilincinde olarak Kızılay'ın hizmetlerini daha ileri seviyelere taşıyacağımızın sözünü vermiştik. Kızılay ihtiyaç sahiplerimizin evidir dedik ve evimiz daha neşelensin, daha bereketli olsun diye imkanlarımızı genişletiyoruz. Mağazamızdan faydalanmak isteyen tüm ihtiyaç sahiplerini Kızılay Şube Başkanlığı binamıza davet ediyorum. Aynı anda 350 kişiye giyim desteğinde bulunabileceğimiz mağazamız Pazartesi Salı günleri için hanım ve çocuklara Çarşamba ve Perşembe günleri için erkeklere hizmet verecek" dedi. - TUNCELİ

Kızılay, Tunceli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:54 Kaynak: İHA
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