Son Dakika Haberleri: Tunceli'de "Gönüllere Misafiriz" projesiyle 1718 ev ziyaret edildi
Son Dakika Güncel Tunceli'de 'Gönüllere Misafiriz' projesiyle 1718 ev ziyaret edildi - Son Dakika

Tunceli'de "Gönüllere Misafiriz" projesiyle 1718 ev ziyaret edildi

6 saat önce

Tunceli'de AK Parti tarafından başlatılan "Gönüllere Misafiriz" projesi ile iki yılda 1718 evin ziyaret edildiği bildirildi.

Tunceli'de

Tunceli'de AK Parti tarafından başlatılan "Gönüllere Misafiriz" projesi ile iki yılda 1718 evin ziyaret edildiği bildirildi.

AK Parti Basın ve Halkla İlişkiler Biriminden yapılan yazılı açıklamada, iki yıl önce başlatılan projenin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek'in talimatıyla projenin başlatıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yetim, öksüz ve engeli olan kardeşlerimiz başta olmak üzere dar gelirli ailelerimize yönelik bir çalışma başlattık. Projemizde temel hedefimiz vatandaşlarımızın hanelerine misafir olup sorunlarını dinlemekti. Esentepe, Yeni Mahalle ve Ali Baba Mahallesi başta olmak üzere il merkezimizde ve ilçelerimizde iki ekiple çalışmalarımızı yürüttük. Tespit ettiğimiz aileleri başkanımız Fatih Tek ile bir araya getirerek 1718 ev ziyaret ettik. Ziyaretlerimizde hem halkımızı dinledik hem de parti çalışmalarımız ile ilgili vatandaşlarımızdan talep ve öneriler aldık."

Açıklamada, projenin 2020 yılında da devam edeceği ifade edildi.

Halkla İlişkiler, AK Parti, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:38 Kaynak: AA
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