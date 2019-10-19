Son Dakika Haberleri: Tunceli'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Son Dakika Güncel Tunceli'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Tunceli'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

51 dakika önce

Tunceli'de valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler haricinde açık alanda gerçekleştirilecek her türlü eylem ve etkinliğin 30 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Tunceli'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak, System.String[]

Tunceli'de valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler haricinde açık alanda gerçekleştirilecek her türlü eylem ve etkinliğin 30 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütlerine karşı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı başlattığı anımsatıldı.

Terör örgütüne sempati duyan kitlenin, kamuoyu oluşturarak gerçekleştirilen harekata tepki göstermek amacıyla kamu düzeninin bozulmasına sebep olabileceğinin değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde sağlanan huzur ve güven ortamının devam etmesi için milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik, yaya ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçilebilmesi amacıyla yapılacak olan her türlü eylem ve etkinliklerin terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği de göz önünde bulundurularak, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve 11/C hükümleri doğrultusunda valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içerisinde açık alanda gerçekleştirilecek her türü eylem ve etkinlik 18 Ekim ile 16 Kasım tarihleri arasında 30 gün süreyle yasaklanmıştır."

Tunceli, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:07 Kaynak: AA
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