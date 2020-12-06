Tunceli'de güvenlik güçlerince bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi - Son Dakika

Tunceli'de güvenlik güçlerince bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi
06.12.2020 12:31
Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda bulunan basma düzenekli el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği bildirildi.
Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda bulunan basma düzenekli el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, birer basma düzenekli el yapımı patlayıcı ve anahtar sistemi tespit etti.
El yapımı patlayıcı düzeneği bomba imha uzmanı ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
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