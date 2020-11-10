Tunceli'de güvenlik güçlerinden görüntülü koronavirüs uyarısı - Son Dakika

TUNCELİ'de güvenlik güçleri çektikleri video ile vatandaşlara, koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Tunceli Valiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, zor koşullarda görev yapan güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğu belirtilerek, "Hem kendi sağlığınız hem de bizim sağlımız için kurallara uyalım, zorunlu olmadıkça il dışı seyahatlerinizi erteleyin, kalabalık alanlardan uzak durun" ifadelerine yer verildi.