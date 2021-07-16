Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Tunceli'de hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Hasan Atilla idaresindeki 27 AAU 62 plakalı hafif ticari araç, Tunceli- Elazığ kara yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde elektrik direğine çarptı.
Kazada, devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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