Tunceli'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Tunceli'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı

27.06.2022 19:59
Tunceli'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ulukale köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.C. yönetimindeki 44 ACM 292 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çemişgezek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - TUNCELİ

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Kaynak: İHA

Çemişgezek, Tragger, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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