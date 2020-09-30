Tunceli'de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Tunceli'de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Tahir Bozkurt yönetimindeki 62 ABB 653 plakalı araç, Pülümür ilçesi Tuzla mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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