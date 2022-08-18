Kaza, Nazimiye ilçesi Dereova Şelalesi yolunda meydana geldi. Edilen bilgiye göre, 35 U 7014 plakalı hafif ticari araç, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak alana çarparak ters döndü. Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Nazimiye, Tragger, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tunceli'de hafif ticari araç ters döndü: 4 yaralı - Son Dakika

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