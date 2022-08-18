Tunceli'de hafif ticari araç ters döndü: 4 yaralı - Son Dakika
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Tunceli'de hafif ticari araç ters döndü: 4 yaralı

18.08.2022 19:13
Tunceli'de hafif ticari araç ters döndü: 4 yaralı

Tunceli'de hafif ticari aracın toprağa çarparak ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Tunceli'de hafif ticari aracın toprağa çarparak ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Nazimiye ilçesi Dereova Şelalesi yolunda meydana geldi. Edilen bilgiye göre, 35 U 7014 plakalı hafif ticari araç, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak alana çarparak ters döndü. Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - TUNCELİ

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Aksaray'da trafik jandarması yolcu taşıyan araçları denetliyor Aksaray'da trafik jandarması yolcu taşıyan araçları denetliyor Yük taşıyan araçlara denetim yapıldı Yük taşıyan araçlara denetim yapıldı
Kaynak: İHA

Jandarma, Nazimiye, Tragger, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de hafif ticari araç ters döndü: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de hafif ticari araç ters döndü: 4 yaralı - Son Dakika
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