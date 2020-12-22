Tunceli'de hafif ticarin aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Daimi Turan idaresindeki 26 B 0464 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kırmızıköprü mevkisinde yol kenarına devrildi.
Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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