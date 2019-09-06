Tunceli'de Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri başladı

Tunceli'de İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Derneği Tunceli Şubesince, Halk Sağlığı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Moğultay Mahallesi Seyit Rıza Meydanı'nda açılan stantta ücretsiz boy ve kilo ölçümü, kan şekeri, tansiyon ve solunum testi yapılarak vatandaşlar, ağız ve diş sağlığı, zararlı alışkanlıklar ve obezite konusunda bilgilendirdi.

İl Sağlık Müdürü Sercan Özaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halk Sağlığı Haftası nedeniyle kent merkezi ve 7 ilçede aynı etkinlikleri yaptıklarını söyledi.

Vatandaşların sağlığının korunması için tüm sağlık birimlerinin özveriyle çalıştığını ifade eden Özaydın, şöyle konuştu:

"Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlarımıza ücretsiz kan şekeri, tansiyon, solunum testinin yanı sıra sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı konularında bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Yine ekiplerimiz sadece taramalar, koruyucu sağlık hizmetleri değil daha sağlıklı gelecek oluşturmak adına okul sağlığı, beslenme dostu okullar, beyaz bayrak gibi konularda da İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli çalışmalar yürütüyor."

Erken teşhis ve tanının önemine değinen Özaydın, "Sağlık çalışanlarımızın fedakarca çalışmaları ve vatandaşlarımızın da desteğiyle 86 bin nüfusa sahip ilimiz genelinde yaptığımız kanser taramalarında 33 kadında rahim ağzı kanseri tespit edildi ve yapılan tıbbi müdahalelerle yaşama tutunmaları sağlandı." dedi.

Yeşilay Derneği Tunceli Şube Başkanı Hakkı Aktaş da derneğin kentte bir yıl önce kurulduğunu belirtti.

Tüm çalışmalarını İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla birlikte yürüttüklerini aktaran Aktaş, "Özellikle sigara, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı konusunda faaliyetler yürütüyoruz. Türkiye bağımlılıkla mücadele programı kapsamında bütün okullarımızda rehber öğretmenlerle birlikte farkındalık eğitimleri gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Aktaş, ildeki yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaşmayı ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirme çalışması yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.