Üye Girişi
Tunceli'de hastasını taciz ettiği öne sürülen doktor tutuklandı - Son Dakika

Tunceli'de hastasını taciz ettiği öne sürülen doktor tutuklandı

18.02.2022 19:56
Tunceli'de hastasını taciz ettiği öne sürülen doktor tutuklandı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde kadın hastasına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu doktor tutuklandı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde kadın hastasına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu doktor tutuklandı.

İlçede aile hekimi olarak görev yapan Pakistan uyruklu doktor İ.H, kadın hastasının "cinsel istismara uğradığı" iddiasıyla şikayette bulunması üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.H. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Tunceli'de kış uykusunu alan boz ayılar yollarda görüntülendi! Tunceli'de kış uykusunu alan boz ayılar yollarda görüntülendi! Oğlu intihar eden anne, 'Kar yağdırdın başıma oğlum' diyerek gözyaşı döktü Oğlu intihar eden anne, "Kar yağdırdın başıma oğlum" diyerek gözyaşı döktü Final maçı öncesi büyük gerginlik! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları birbirine girdi Final maçı öncesi büyük gerginlik! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları birbirine girdi

Pakistan, Tunceli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'de hastasını taciz ettiği öne sürülen doktor tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:38 17 yaşında 5 aylık hamileydi! İrem Bahçe'nin ölümüyle ilgili 7 aile üyesi için ağırlaştırılmış müebbet istendi
19:36 Son Dakika: Ülkemizde 18 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat 87 bin 411 yeni vaka tespit edildi
19:35 Vladimir Putin, sığınmacılarına kabulü için bölgeye en güvendiği ismi yolluyor!
19:32 Son Dakika: Ukrayna'nın doğusunda büyük patlama!
19:31 Futbolcu Arda Turan'dan inanılmaz jest! Kafe çalışanı gence 4 milyon liralık arabasını verdi
18:43 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Erdoğanı arayarak tebrik etti! Türkiye'nin NATO'ya katılmasının 70. yılı olmuş
18:33 16 yaşındaki Sıla'yı katleden katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Hafif derecede zeka gerililiği tanısı konulmuş!
18:05 Final maçı öncesi büyük gerginlik! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları birbirine girdi
17:36 Taraftar, Megastar 'Geççek' şarkısıyla ayaklandı! Sosyal medya bu paylaşımlarla yıkılıyor
17:31 Aslan, transfer ataklarına erken başladı! Rus sol bek, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 20:02:28. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de hastasını taciz ettiği öne sürülen doktor tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement