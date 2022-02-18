Tunceli'de hastasını taciz ettiği öne sürülen doktor tutuklandı - Son Dakika

Tunceli'nin Pertek ilçesinde kadın hastasına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu doktor tutuklandı.
İlçede aile hekimi olarak görev yapan Pakistan uyruklu doktor İ.H, kadın hastasının "cinsel istismara uğradığı" iddiasıyla şikayette bulunması üzerine polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.H. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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