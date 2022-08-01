Tunceli'de kayalıklardan düşen çoban, hastanelik oldu - Son Dakika
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Tunceli'de kayalıklardan düşen çoban, hastanelik oldu

01.08.2022 12:32

TUNCELİ'de, hayvanları otlatırken, kayalıklardan düşen çoban Erdem Yüksel, AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

TUNCELİ'de, hayvanları otlatırken, kayalıklardan düşen çoban Erdem Yüksel, AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Mazgirt ilçesine bağlı Kalaycı köyü kırsalında meydana geldi. Çobanlık yapan Erdem Yüksel, keçileri otlatmak için kayalık bölgeye gitti. Kayalıklardan dengesini kaybederek düşen Yüksel'i görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, Yüksel'i düştüğü yerden kurtarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Sol bacağında kırıklar oluştuğu belirlenen Yüksel, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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Kaynak: DHA

Mazgirt, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de kayalıklardan düşen çoban, hastanelik oldu - Son Dakika

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