Son Dakika Haberleri: Tunceli'de HDP İl Başkanı gözaltına alındı
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Tunceli'de HDP İl Başkanı gözaltına alındı

3 dakika önce

Tunceli'deki terör operasyonunda aralarında HDP İl Başkanı Hıdır Çiçek ve 2 parti yöneticisinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Tunceli'de HDP İl Başkanı gözaltına alındı, System.String[]

Tunceli'deki terör operasyonunda aralarında HDP İl Başkanı Hıdır Çiçek ve 2 parti yöneticisinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında aralarında HDP İl Başkanı Çiçek ve parti yönetiminden 2 kişinin de olduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Çiçek ile 7 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Halkların Demokratik Partisi, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:32 Kaynak: AA
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