Tunceli'de HDP'li 8 parti yöneticisine gözaltı

Tunceli'de aralarında HDP İl Başkanı Hıdır Çiçek ve 2 parti yöneticisinin de bulunduğu 8 kişi 'PKK propagandası yapmak suçundun' gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında aralarında HDP İl Başkanı Çiçek ve parti yönetiminden 2 kişinin de olduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini aktardı.