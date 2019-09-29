Tunceli'de HDP'li 8 parti yöneticisine gözaltı
1 saat önce
Tunceli'de HDP'li 8 parti yöneticisine gözaltı
Tunceli'de aralarında HDP İl Başkanı Hıdır Çiçek ve 2 parti yöneticisinin de bulunduğu 8 kişi 'PKK propagandası yapmak suçundun' gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında aralarında HDP İl Başkanı Çiçek ve parti yönetiminden 2 kişinin de olduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:01
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