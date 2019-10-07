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Tunceli'de hdp'lilere terör gözaltısı

2 saat önce

TUNCELİ'de, aralarında HDP eski il başkanı ve il genel meclisi üyesinin de bulunduğu 10 kişi, terör soruşturmasa kapsamında gözaltına alındı.

Tunceli'de hdp'lilere terör gözaltısı, System.String[]

TUNCELİ'de, aralarında HDP eski il başkanı ve il genel meclisi üyesinin de bulunduğu 10 kişi, terör soruşturmasa kapsamında gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan HDP eski İl Başkanı Murat Polat, HDP Tunceli İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Ali Yazır'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:22 Kaynak: DHA
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